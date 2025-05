Città

SESTRIERE – “Portiamo il sogno del Giro d’Italia anche a Saronno, non è un progetto impossible”: lo dice il saronnese Alberto Paleardi, da quasi un decennio consigliere comunale al Sestriere, la località montana del Piemonte dove proprio oggi è arrivata la carovana rosa, per la penultima tappa mentre l’altro giorno il Giro aveva sfiorato Saronno, con l’arrivo nella vicina Cesano Maderno.

“Questa è promozione del territorio, una vetrina incredibile – fa notare Paleardi, oggi presente al Sestriere – Non è impossibile portare il Giro d’Italia di ciclismo anche a Saronno, basta volerlo ed avere la giusta visione: gli amici del Sestriere, ormai collaudatissimi nel ospitare questo evento, sono pronti a darci una mano”.

Quella del Sestriere è tradizionalmente una delle tappe più spettacolari e seguite: stavolta ha vinto l’australiano Chris Harper.

(foto: Alberto Paleardi al Sestriere)

31052025