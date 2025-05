Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 30 maggio, spiccano il ritrovamento di un uomo senza vita in un appartamento a Saronno, le prime indicazioni politiche in vista del ballottaggio, e l’arrivo di Brumotti con Striscia la Notizia per documentare lo smantellamento di una maxi piazza di spaccio. Non sono mancati cronaca, incendi e spunti culturali.

A Saronno un uomo di 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Varese: è il terzo caso simile registrato in città dall’inizio del 2025.

La storia personale e letteraria di Daniele Corradi si snoda tra Saronno e Caronno Pertusella, con il nuovo romanzo “Il re è solo” che racconta di una vita ricostruita.

In via Volonterio i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio divampato da un furgone.

Brumotti e la troupe di Striscia la Notizia sono arrivati a Saronno per mostrare lo smantellamento di una maxi piazza di spaccio: il servizio andrà in onda in serata su Canale 5.

La candidata al ballottaggio Pagani ha dichiarato apertura al dialogo e al confronto, precisando però di non voler stringere accordi di potere con la vecchia politica.

Azzi ha presentato le sue proposte per la sicurezza cittadina, che includono una seconda caserma dei carabinieri all’ex Luini e nuovi spazi per la guardia di finanza.