Cogliate

LIMBIATE / COGLIATE – Due distinti incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorritori nella giornata di ieri, coinvolgendo ciclisti a Limbiate e Cogliate.

Il primo episodio si è verificato a Cogliate, in via Guglielmo Oberdan, intorno alle 8.30 del mattino. Una donna di 85 anni è caduta dalla propria bicicletta riportando lievi traumi. È stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e trasportata in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti.

Più grave l’incidente avvenuto a Limbiate alle 13.46, in via Monte Bianco, dove due uomini di 40 e 54 anni sono rimasti feriti a seguito di un investimento in bicicletta. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato: entrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese. Allertata anche la polizia locale di Limbiate, che si è occupata dei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

In entrambi i casi non si segnalano, fortunatamente, conseguenze gravi.

31052025