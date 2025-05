Città

SARONNO – La seconda caserma dei carabinieri proposta da Azzi ma anche il servizio di Striscia la notizia e i reali bisogni dei saronnesi su un tema sentito su cui serve un lavoro concreto e quotidiano. Ilaria Pagani torna a parlare di sicurezza rispondendo punto su punto, fatto su fatto all’attualità saronnese.

“Il servizio che ha mandato in onda Striscia la Notizia certifica la situazione pesante che sta vivendo la nostra città in termini di spaccio di droga e quindi dí delinquenza. E’ tempo di una più forte e accentuata azione di polizia e controllo dei luoghi dello spaccio e quindi della delinquenza, piccola o grande che sia.E’ questa la sicurezza che reclamano le cittadine e i cittadini. Reclamano giustamente forze dell’ordine sempre più presenti e ben coordinate. Servono più telecamere e strumenti di controllo del territorio in tutte le zone potenzialmente critiche”.

Ma non solo. Pagani stigmazza anche l’ultima proposta, giudicata estemporanea, del candidato del centrodestra. “Non servono invece nuove caserme come propone Azzi (tra l’altro in maniera estemporanea perche questa proposta non era inserita all’interno del programma elettorale) . Della nuova proposta di Azzi non si coglie il senso, salvo quello di calarla, senza un vero ragionamento alle spalle, all’interno dell’ex area Isotta. Tra l’altro l’attuale caserma si trova a circa 1 chilometro da dove Azzi vorrebbe realizzare la seconda”.

E non manca un pensiero e l’impegno per l’aspetto sociale: “La piaga della droga non si contrasta solo con la repressione. Che ovviamente serve. Occorre un’azione coordinata con le scuole e il mondo del sociale attivo riguardo questa drammatica emergenza, per dare alle ragazze e ai ragazzi un senso e delle valide alternative rispetto alla strada e alle tentazioni che giungono da chi é mercante di morte con la droga”.

