UBOLDO – Un forte rumore, seguito da vetri che andavano in pezzi: così si è vissuto l’incidente avvenuto ieri pomeriggio al supermercato Dpiù di via 4 Novembre.

Protagonista dell’incidente una donna di 76 anni, residente a Rescaldina, che stava cercando di parcheggiare. Per errore ha spinto l’acceleratore invece del freno, facendo balzare in avanti l’auto con cambio automatico fino a impattare contro la facciata.

I presenti, allarmati dal rumore del vetro infranto, si sono subito avvicinati per prestare aiuto all’anziana automobilista. Nonostante l’impatto, la donna non ha riportato ferite e non è stato necessario richiedere l’intervento dell’ambulanza.

La polizia locale è intervenuta per occuparsi della situazione: ha rimosso l’auto e avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Alla fine, solo tanta paura e qualche danno materiale, ma per fortuna nessuna persona coinvolta è rimasta ferita.

