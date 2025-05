Softball

CONCESIO – C’è anche Valeria Bettinsoli tra gli sportivi premiati nell’ambito della cerimonia di consegna dei Premi al merito sportivo organizzata dalla Comunità Montana della Valle Trompia, che si è svolta presso l’auditorium “Furlani” di Concesio. L’evento si è tenuto di recente.

Originaria del bresciano ma saronnese d’adozione, Bettinsoli è stata a lungo una delle colonne dell’Inox Team Saronno, con cui ha militato per anni nel campionato di Serie A1 di softball, contribuendo con costanza e impegno ai successi della formazione cittadina del batti e corri. Il premio rappresenta un riconoscimento ai risultati raggiunti e alla dedizione dimostrata nel corso della sua carriera sportiva, in un percorso che l’ha vista crescere dentro e fuori dal diamante, diventando un punto di riferimento anche per le giovani atlete.

Applausi e congratulazioni da parte del pubblico presente e delle istituzioni per una carriera costruita con passione e sacrificio.

(foto: a destra, Valeria Bettinsoli alla premiazione)

