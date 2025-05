Città

SARONNO – Si è spento all’età di 88 anni Angelo De Micheli, storico panettiere saronnese e custode della ricetta del Marmott, il tradizionale dolce natalizio della città. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per Saronno, che perde una figura simbolo della sua tradizione artigianale e gastronomica.

La passione per l’arte bianca era nel Dna della famiglia De Micheli: il nonno Angelo aprì il primo forno nel 1863, producendo pane giallo per i concittadini e vendendo pane bianco, allora considerato un lusso, che arrivava ogni mattina da Como con il treno delle Nord. Angelo ha proseguito questa tradizione con dedizione, trasformando il panificio di via San Cristoforo in un punto di riferimento per la città.

Nel 2012, Angelo e Tina De Micheli sono stati insigniti del “Premio alla Professionalità” dal Rotary Club di Saronno, riconoscimento assegnato per l’impegno e la serietà dimostrati in tanti anni di attività. L’anno successivo, nel 2013, i fratelli De Micheli hanno ricevuto la civica benemerenza “la Ciocchina” dal Comune di Saronno. La motivazione ufficiale sottolineava il loro ruolo nel tramandare la tradizione panificatoria locale e nel mantenere viva la memoria storica della città attraverso il loro lavoro artigianale.

Angelo ha sempre creduto nell’importanza della formazione delle nuove generazioni: nel 2012 ha svelato i segreti del Marmott agli studenti dell’istituto alberghiero del collegio Castelli, contribuendo a preservare una delle ricette più caratteristiche della tradizione saronnese. La sua passione lo ha portato anche oltre i confini cittadini, partecipando a eventi gastronomici a Challans, città francese gemellata con Saronno, dove ha condiviso la sua arte con entusiasmo.

Il funerale di Angelo De Micheli si terrà lunedì 2 giugno alle 11 nella chiesa prepositurale SS. Pietro e Paolo, preceduto dalla recita del rosario alle 10.45. La salma riposa nella casa funeraria Miazzolo in via Manzoni 43. La città si prepara a rendere omaggio a un uomo che, con le sue mani e il suo cuore, ha impastato non solo pane, ma anche storia e identità saronnese. Nel gennaio 2023 si era spenta l’inseparabile sorella Tina.

