SARONNO – Sabato 31 maggio 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, i cieli a Saronno saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature nel pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, mentre la minima si attesterà a 17°C. I venti saranno deboli e proverranno da nordest al mattino, per poi provenire da sudest nel pomeriggio. Non è prevista alcuna allerta meteo.

La giornata si preannuncia piacevole, con temperature miti e cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di proteggersi dal sole durante le ore centrali della giornata. Lo zero termico si attesterà a 3847 metri.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, un campo di alte pressioni abbraccerà la Lombardia, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali, le zone pedemontane-alte pianure, le Prealpi occidentali e orientali e le Alpi Retiche, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sulle basse pianure orientali, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Orobie, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. I venti saranno deboli dai quadranti nordorientali in rotazione ai quadranti sudorientali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 3850 metri.

Nel tradatese e nella zona delle groane, così come a lazzate, si prevede una giornata simile a saronno, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e transito di velature nel pomeriggio. A tradate la temperatura massima sarà di 31°C e a lazzate di 32°C.

