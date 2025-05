Softball

SARONNO – Turno cruciale quello odierno in Serie A1 per Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella, entrambe in campo per la decima giornata di campionato con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella zona playoff. In palio ci sono punti pesanti, in un torneo che porterà solo quattro squadre alle finali-scudetto.

L’Inox Team affronta in trasferta il Bertazzoni Collecchio. «Siamo soddisfatti di quanto fatto finora – ha dichiarato l’allenatore Willy Pino – ora dobbiamo continuare a giocare un inning alla volta». Confermate le rotazioni con Christina Toniolo (foto) e Taylor Caudill come partenti.

Più insidioso, almeno sulla carta, l’impegno casalingo della Rheavendors contro l’Ares Safety Macerata, squadra fuori dalla corsa playoff ma capace di mettere in difficoltà anche le big. «Siamo pronti per affrontare la seconda parte del campionato con determinazione – ha spiegato il presidente Alfonso Turconi – e orgogliosi di aver ospitato il raduno della Nazionale azzurra sul nostro campo». Tutte disponibili in casa Rhea, ad eccezione della lanciatrice Bianca Messina ancora infortunata.

Le due formazioni torneranno in campo già lunedì 2 giugno per l’undicesima giornata.

Il programma di oggi

Alle 14.30 Mia Office Pianoro-Thunders Castellana, alle 16 Old Parma-Italposa Forlì, oalle 17 Bertazzoni Collecchio-Inox Team Saronno e Mkf Bollate-Itas Mutua Rovigo, alle 18 Rheavendors Caronno Pertusella-Ares Safety Macerata.

Classifica attuale: Mkf Bollate (15-4), Inox Team Saronno (14-4), Mia Office Pianoro (14-6), Rheavendors Caronno Pertusella e Italposa Forlì (12-6), Collecchio e Thunders Castellana (7-11), Ares Safety Macerata (6-11), Rovigo (3-15), Old Parma (1-17).

31052025