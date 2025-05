iltra2

TRADATE – Un pomeriggio all’insegna della natura, della scienza e della fantasia attende grandi e piccoli domenica 1 giugno al Centro didattico scientifico – EcoPlanetario di Tradate, nel cuore del Parco Pineta, in via ai Ronchi. L’evento, con inizio alle 15, propone un ricco programma di attività didattiche e animazioni per tutte le età, con partecipazione gratuita (ad eccezione delle proiezioni in EcoPlanetario) e prenotazione obbligatoria.

Il programma della giornata

Dalle 15 alle 17.30: “Celti in Pineta” – Attività didattica sull’alimentazione nell’antichità con possibilità di sperimentare la macina dei semi di cereali, a cura di Kaitorikes.

Alle 17: “Quattro storie in Pineta”, letture animate a cura del gruppo “Voci di carta”, pensate per coinvolgere bambini e famiglie in un viaggio tra fantasia e natura.

Esperienze da vivere durante tutto il pomeriggio

Accanto agli appuntamenti principali, sarà possibile esplorare le numerose proposte permanenti del Centro, gestito da AstroNatura Cooperativa Sociale, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate:

Viaggio in EcoPlanetario (unica attività a pagamento)

Sentiero Natura, anche con visita guidata gratuita dalle GEV del parco

Le prove dell’esploratore (dai 8 anni in su): birdwatching, caccia a insetti e ragni, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di orienteering

Sentiero della Magia del Bosco

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live – La Selva del Fato

FitoSafari Fotografico

Come partecipare

Prenotazione online obbligatoria: è sufficiente comunicare all’ingresso il cognome inserito in fase di prenotazione, senza bisogno di stampare il biglietto. Cosa portare: uno smartphone carico per alcune attività interattive e una merenda da gustare sul prato o ai tavoli da picnic disponibili.

L’iniziativa rappresenta un’occasione perfetta per scoprire, o riscoprire, il Centro e il Parco Pineta in modo coinvolgente e interattivo.

Per maggiori dettagli e per prenotare: www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

31052025