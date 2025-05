iltra2

TRADATE – Anche Tradate si prepara a vivere la finale di Champions League di calcio tra Paris Saint-Germain e Inter in compagnia. L’appuntamento è per sabato 31 maggio al centro sportivo di via Oslavia dove, a partire dalle 19, sarà attivo uno stand gastronomico in attesa del fischio d’inizio della partita, previsto per le 21.

La serata, organizzata dal Tradate Abbiate, prevede la trasmissione della sfida in diretta su maxi schermo. Un’occasione per assistere insieme a un evento sportivo molto atteso e sostenere la propria squadra in un clima di festa.

Un appuntamento simile si terrà anche a Saronno, al centro sportivo Matteotti di via Sampietro, dove è previsto uno spazio dedicato ai tifosi e al cibo di strada.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

31052025