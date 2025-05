Politica

SARONNO – “Tra la mirabolanti serie di promesse fatte da Azzi e i suoi in merito alla sicurezza cittadina – dai “berretti verdi” alla Polfef che da tre anni il governo di destra non ci manda, la più incredibile è quella di una seconda caserma dei Carabinieri da collocare nella ex Bernardino Luini. Per Azzi e i suoi serve, in una città di 39.000 abitanti, una seconda caserma dei carabinieri, con la prima a 1 chilometro e quella della Guardia di Finanza a 500 metri, da riempire con non si sa quali effettivi, perché nel mondo reale non esiste alcun esubero di risorse pronte per essere spedite a Saronno”.

Inizia così la nota di Tu@Saronno che replica alle 4 idee sulla sicurezza del candidato sindaco Rienzo Azzi,

“È una boutade, una balla elettorale, che nasce – tanto per cambiare – dall’obiettivo di affossare il progetto presentato per l’area ex Isotta Fraschini, il cui attuatore è reo di non appartenere al cerchio magico di costruttori che sostiene da sempre il centrodestra saronnese e che ha affermato anche in queste elezioni la propria leadership, basti guardare le preferenze.

Azzi e i suoi, quindi, vogliono mettere un’inutile doppia caserma, pagata con soldi pubblici, laddove si vorrebbe, con fondi privati, restaurare la vecchia scuola e inserire un Its, percorso di formazione post diploma in collaborazione con Fondazione Daimon – Padre Monti, che da decenni si occupa dell’istruzione dei nostri ragazzi con l’obiettivo di dare loro un lavoro dignitoso.

Ma per il centrodestra no, le scuole non servono, nemmeno l’università prevista sempre nell’ex Isotta, e i ragazzi di Saronno vadano pure a studiare altrove, impiegando ore e ore ogni giorno per gli spostamenti. Mentre la città invecchia, i bar si svuotano, il commercio muore, Saronno secondo Azzi si salva con impossibili promesse che scacciano i giovani, tutto per tutelare altri interessi.

Saronnesi, aiutateci a cambiare davvero la storia di questa città, buttandoci alle spalle definitivamente queste logiche da prima Repubblica. L’8 e 9 giugno, al ballottaggio, scegliete Ilaria Pagani”.

