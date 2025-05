Città

SARONNO – Sarà una serata di grande calcio e passione quella in programma oggi, sabato 31 maggio, a Saronno: al centro sportivo Matteotti (via Sampietro 71) verrà infatti trasmessa su maxi schermo la finalissima di Champions League di calcio tra Paris Saint-Germain e Inter.

Un’occasione per vivere insieme un evento attesissimo da tifosi e appassionati, in un clima di festa, con la possibilità di gustare anche proposte di street food. Il calcio d’inizio è previsto per le 21, ma le attività prenderanno il via già nel tardo pomeriggio. L’iniziativa è sostenuta da diverse realtà del territorio e si propone come momento di aggregazione per tutta la comunità saronnese. Il tutto a cura del Fbc Saronno.

