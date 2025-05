Cronaca

UBOLDO – Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30 maggio a Uboldo, dove un’auto è finita contro la vetrina del supermercato Dpiù di via 4 novembre. Restano ancora da quantificare con precisione i danni materiali provocati dallo schianto.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di 76 anni, residente a Rescaldina, avrebbe premuto per errore l’acceleratore anziché il freno mentre stava parcheggiando la sua vettura con cambio automatico. L’auto ha così sfondato una delle vetrate laterali dell’ingresso del discount, provocando un forte boato che ha spaventato clienti e personale presenti nel punto vendita.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza l’area, rimuovere il veicolo e raccogliere tutti gli elementi utili per completare i rilievi.

(foto archivio)

31052025