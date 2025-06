Politica

SARONNO – Dura presa di posizione politica di Rienzo Azzi in merito a Tu@Saronno con tanto di appello finale all’avversaria al ballottaggio “Come è noto la civica Tu@saronno ha candidato la novantaquattrenne staffetta partigiana Ivonne Trebbi che nel dopoguerra è stata protagonista di un’importante carriera politica nel Partito Comunista Italiano eletta al Consiglio Comunale di Bologna e per ben due volte alla camera dei deputati.

Come figlio di partigiano e iscritto per molti anni all’Anpi ho salutato con favore questa scelta, segno di attenzione per le radici del nostro stato repubblicano che proprio domani celebra la sua festa fondativa.

Guardando i risultati elettorali però mi ha preso un moto di sincera indignazione: alla candidata Trebbi sono andati solo 14 voti di preferenza! Mi domando che senso abbia avuto questa candidatura se non quella dell’ennesima squallida strumentalizzazione del valore della Resistenza a meri fini elettorali.

Metterla in lista per poi non sostenerne il valore simbolico e personale è stato il classico specchietto per le allodole, buono per abbindolare qualche nostalgico del vecchio ciarpame ideologico, unico fasullo collante di questa sinistra salottiera, litigiosa ed autoreferenziale.

Se si voleva davvero creare un simbolo della Saronno democratica – lo dico da vecchio militante del Partito Socialista, antifascista ed anticomunista, – bisognava chiedere a tutti i sostenitori di votarla e farla eleggere. Così si e’ solo data l’ennesima brutta lezione ai giovani (dove e’ Attac adesso?) Spero che Ilaria Pagani che conosco come persona per bene e sincera democratica abbia la forza di prendere le distanze da questa manipolazione di infimo livello scusandosi con la candidata e con la città.‎”

Commenti