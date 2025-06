Calcio

TRADATE – Sconfitta del Tradate Abbiate nei play-off della prima categoria lombarda nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 1 giugno a Tradate con il Team Oratorio Pumenengo, determinante il goal di Ghounaf in avvio di gara.

Il Tradate Abbiate, così, è obbligato a vincere il match con il Città di Segrate che si disputerà la prossima domenica per non chiudere all’ultimo posto del girone play-off e, dunque, per aumentare la probabilità di ripescaggio. Discorso diverso, invece, per il Team Oratorio Pumenengo che, grazie alla vittoria di oggi, conferma il primo posto e la promozione.

TRADATE ABBIATE – TEAM ORATORIO PUMENENGO 0-1

(foto da archivio)