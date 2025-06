Calcio

SAN DONÀ DI PIAVE – La Caronnese torna da San Donà Di Piave con amarezza e rammarico dopo la sconfitta ai calci di rigore rimediata nel match disputato nel primo pomeriggio di oggi 1 giugno contro il Sandonà allo stadio Verino Zanutto in occasione del ritorno della semifinale play-off nazionale di Eccellenza.

La cronaca

Dopo un inizio in crescendo, la Caronnese sblocca il risultato con il solito ed eterno capitano Federico Corno che concretizza il calcio di rigore da lui conquistato al 35′. Poco prima del duplice fischio, i rossoblu sfiorano il raddoppio con Colombo che viene negato da un grandissimo intervento dell’estremo difensore veneto Battaiotto. Nel secondo tempo è ancora dominio rossoblu con la Caronnese che, però non riesce a raddoppiare il risultato, complici anche gli errori sotto porta di Malvestio e Cerreto. Per il Sandonà, invece, il primo e unico squillo arriva al 31′ della ripresa con tre clamorose conclusioni salvate sulla linea di porta dall’intero reparto difensivo ospite.

Durante i supplementari, la Caronnese tenta in tutti i modi di trovare il raddoppio che varrebbe il passaggio in finale ma la squadra veneta è brava a chiudere concedendo pochi spazi di gioco nella propria area. A essere determinanti, dunque, sono i calci di rigori, durante i quali si mette in mostra la qualità del portiere di casa Battaiotto che para i tre tiri calciati da Colombo, Galletti e Sorrentino facendo volare, così, il Sandonà in finale play-off.

Un grande peccato per la Caronnese che, nonostante una bella stagione, non riesce a raggiungere l’obbiettivo Serie D, complici anche diversi errori tra cui il pareggio con l’Ispra nella penultima giornata di campionato e la sconfitta per 1-2 nella semifinale di andata dominata in campo con il Sandonà.

Il tabellino

Sandonà-Caronnese 3-2 dopo calci di rigore (0-1 nei tempi regolamentari)

SANDONA’ (4-3-3): Battaiotta; Pasian (4’ p.t. Di Sopra), Abcha, Granzotto, Crescente; Scroccaro (2’ s.t.s. Mazzon), Fortunato, Teso A.; De Stefani (8’ s.t.s. Brichese), Crivaro, Scantamburlo (35’ s.t. Destito). A disposizione Teso G., Cassia, Rocchetto, Ruffato. All. Siciliano.

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Battistella (1’ s.t.s. Lofoco), Galletti, Sorrentino, Napoli (42’ s.t. Dilernia); Malvestio (15’ p.t.s. Cerreto), Zibert, Cannizzaro (17’ s.t. Paltrinieri); Corno, Romeo, Colombo. A disposizione Vergani, Savino, Tondi, De Angelis, Omoregbe, Paltrinieri. All. Ferri.

Arbitro: Pellegrino di Teramo (Cocciolone di L’Aquila e Di Minico di Ariano Irpino, quarto uomo Zini di Udine).

Marcatore: 35’ pt Corno (Ca) (r). Sequenza rigori Colombo (Ca) parato, Crivaro (S) gol,

Romeo (Ca) gol, Abcha (S) gol, Galletti (Ca) parato, Destito (S) parato, Sorrentino (Ca) parato, Di Sopra (S) gol.

La diretta

Le interviste

La fotogallery

01062025