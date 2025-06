Calcio

SAN DONÀ DI PIAVE – Tutto pronto per il match di ritorno del primo turno nazionale degli spareggi-promozione del campionato di Eccellenza: oggi, domenica 1 giugno, alle 16 allo stadio Verino Zanutto di San Donà di Piave si affronteranno i padroni di casa e la Caronnese. Come di consueto, IlSaronno seguirà la partita con aggiornamenti in tempo reale grazie a un live testuale.

La formazione veneta parte con un vantaggio, avendo vinto per 2-1 la gara d’andata giocata a Caronno Pertusella. I rossoblù dovranno quindi cercare l’impresa, consapevoli che una vittoria con almeno due gol di scarto significherebbe qualificazione. A passare al turno successivo sarà la squadra con il miglior bilancio tra andata e ritorno. In caso di parità, conteranno le reti segnate. Se dovesse persistere l’equilibrio, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti e, se necessario, i calci di rigore. Le vincitrici dei 14 doppi confronti approderanno al secondo e ultimo turno nazionale: in palio c’è l’ammissione alla prossima Serie D.

Designazione arbitrale completata: la sfida sarà diretta da Niko Pellegrino di Teramo, con assistenti Gianmarco Cocciolone di L’Aquila e Anthony Di Minico di Ariano Irpino. Quarto uomo Marco Zini di Udine.

