Calcio

SAN DONÀ DI PIAVE – Tutto pronto allo stadio “Verino Zanutto” per il ritorno del primo turno nazionale degli spareggi-promozione del campionato di Eccellenza. Oggi, domenica 1 giugno, alle 16 la Caronnese sarà ospite del Sandonà con un solo obiettivo: ribaltare la sconfitta dell’andata (2-1 al “Caronnese Stadium”) e conquistare il pass per il secondo turno. L’incontro sarà seguito in diretta con aggiornamenti testuali play-by-play da IlSaronno, per raccontare minuto per minuto l’evolversi di una sfida che vale tantissimo.

La partita odierna sarà diretta da Niko Pellegrino di Teramo, assistito da Gianmarco Cocciolone di L’Aquila e Anthony Di Minico di Ariano Irpino. Quarto ufficiale designato Marco Zini di Udine.

Il regolamento è chiaro: passa il turno la squadra che, nel doppio confronto, avrà totalizzato il miglior punteggio. In caso di parità, si considererà il numero di reti segnate. Se anche questo dato risulterà identico, si giocheranno i tempi supplementari (due da 15 minuti) e, se necessario, si ricorrerà ai tiri di rigore.

La vincente di questo confronto accederà al secondo turno, che vedrà opposte le 14 qualificate in altri scontri diretti, sempre con andata e ritorno. Le sette vincitrici avranno diritto a presentare richiesta di ammissione alla Serie D 2025-2026.

(foto: una fase del match di andata)

01062025