Calcio

ROVELLASCA – Terzo turno di playoff di Prima categoria per il Rovellasca 1910: si gioca oggi alel 16 al campo sportivo comunale di via Santissima Trinità a Chiari, contro la formazione locale. Fischio d’inizio previsto alle 16. L’arbitro designato per l’incontro è Amedeo Riahi di Lovere. Per la compagine comasca si tratta dunque di proseguire una stagione decisamente ricca di soddisfazioni.

Sempre per i playoff di Prima categoria oggi si gioca anche la sfida fra Tradate Abbiate e Oratorio Pumenengo, anche per i tradatesi il post-season si sta rivelando impegnato ma anche decisamente stimolate, con i playoff regionali, che entrano dunque nel vivo con un sfide sempre combattute.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

01062025