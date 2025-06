Politica

SARONNO – “Ho letto con attenzione e un filo di sgomento la lettera dei genitori di alcuni bambini rimasti esclusi dal centro estivo comunale. Possibile che in questi mesi nessuno in Comune abbia pensato a come gestire la vicenda?”

Inizia così la risposta del candidato sindaco del centrodestra unito Rienzo Azzi in merito alla lettera dei genitori pubblicata stamattina da ilSaronno che segue altre due prese di posizione di qualche settimana fa.

“Eppure il problema si presenta puntualmente ogni anno: l’Istituzione Zerbi non può soddisfare tutte le richieste, oltre tutto durante l’amministrazione di sinistra il personale docente si è ridotto di ben 12 unità. Anche se il tempo a disposizione è scarso, incontrerò il Commissario per cercare una soluzione ricorrendo al privato sociale: sono molte le realtà educative in città che potrebbero mettere a disposizione locali e personale se adeguatamente finanziate. In fondo si tratta di pochi spiccioli rispetto al sontuoso avanzo di gestione lasciato dalla Giunta uscente”.

