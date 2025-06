Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex assessore Gabriele Musarò in merito all’appello dei genitori per i centri estivi.

Gentilissima redazione,

in risposta all’appello dei genitori che chiedono l’accoglimento delle iscrizioni alla ludoscuola estiva organizzata dell’istituzione Zerbi, ricordo che nel 2023 sono stati accolti 176 bambini e bambine, nel 2024 180 trasferendo all’ Istituzione i fondi necessari a totale copertura del servizio.

La procedura è già stata ampiamente esperita e quindi basterebbe ripercorre l’iter amministrativo già precedentemente utilizzato. Il sindaco Airoldi e la giunta uscente hanno sempre dedicato molta attenzione ai servizi per l’infanzia; credo che ci sia tempo per porre rimedio, ma bisogna agire con estrema urgenza, perché attendere la nuova giunta sarebbe irrimediabilmente tardi per le tante famiglie in attesa di risposta. Sono convinto che l’amministrazione ad interim della città saprà prendere in consegna l’appello dei genitori.

