SARONNO – “Sono pienamente legittime le proteste che sto raccogliendo in questi giorni riguardo alla mancanza di posti per il centro estivo rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia. Il servizio di ludoscuola, normalmente organizzato e gestito dall’Istituzione Zerbi, è stato quest’anno limitato in autonomia a un massimo di 100 posti, in base alle risorse a bilancio, riducendo di fatto l’offerta disponibile per le famiglie”.

Sono le parole della candidata sindaco Ilaria Pagani sostenuta da Pd, Tu@Saronno e Insieme per crescere.

“Una decisione a dir poco censurabile, che ha generato un grave disservizio e allarme tra circa 80 famiglie, oggi escluse dalla possibilità di accedere al servizio. La soluzione è possibile e passa da una collaborazione tra gli uffici comunali, utilizzando le risorse dei servizi sociali.

Tra i primi atti che metterò in campo come Sindaca di Saronno ci sarà l’affidamento diretto a una cooperativa esterna per l’erogazione del servizio, con una gestione coordinata dai servizi sociali, così come già avviene con efficacia per i centri estivi comunali destinati ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Uno dei nostri obiettivi fondamentali è rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie e delle giovani coppie, anche attraverso servizi all’infanzia che facilitino la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

L’attenzione alle persone non può essere solo uno slogan da campagna elettorale: deve tradursi in azioni concrete, tempestive e realizzabili”

