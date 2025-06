Città

SARONNO – “Cinque sì ai referendum per difendere i diritti dei lavoratori e dei cittadini che vogliono diventare italiani.” È questo l’appello del Partito Democratico di Saronno in vista dell’8 e 9 giugno, giorni in cui, oltre al ballottaggio, i cittadini saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari.

Il segretario del Pd saronnese Giorgio Marturano invita tutti a prendere le cinque schede e a votare sì, spiegando che “mettere cinque sì significa restituire dignità al lavoro, garantirne la sicurezza, contrastare la precarietà e i sottoappalti che generano morti sul lavoro e infiltrazioni mafiose, in un contesto di salari bassi e sanità sempre più fragile.”

Per Marturano, votare è un diritto-dovere fondamentale: “Comunque la si pensi, il voto è uno strumento per far sentire la propria voce e impegnarsi per cambiare le cose.”

In linea con la campagna nazionale lanciata dalla segretaria Elly Schlein, il Pd saronnese ribadisce anche l’importanza di completare lo sforzo per l’elezione a sindaca di Ilaria Pagani, “per una Saronno più aperta ai cittadini e più sicura.”

