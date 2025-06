Città

SARONNO – Non si placa l’amarezza e la rabbia dei genitori che si trovano senza centro estivo per i piccoli della scuola materna in città. Così a poche settimane dalla prima arriva una seconda missiva firmata da una mamma e da un papà che esprimono la propria amarezza e chiedono un aiuto concreto per loro e per tutte le famiglie in difficoltà rimaste esclude dal servizio

Gentilissimi,

scrivo questa lettera come genitore, ma anche come cittadino profondamente deluso dalla gestione dell’offerta educativa estiva da parte del Comune di Saronno. È necessario sollevare un problema che sta toccando direttamente la vita di centinaia di famiglie saronnesi: la carenza di posti nei centri estivi comunali.

Quest’anno, come sanno tutti, il Comune ha messo a disposizione soltanto 100 posti per la scuola estiva. Un numero che, a fronte delle reali esigenze del territorio, è insufficiente come ogni anno. Tantissimi bambini, tra cui mio figlio, sono rimasti esclusi. E la situazione, anziché trovare soluzioni o chiarimenti, è avvolta in un silenzio che ci lascia nello sconforto. Non siamo nemmeno stati avvisati per email di essere stati esclusi dalla selezione. A peggiorare la situazione è l’assenza di un’amministrazione operativa: dal Comune ci hanno dato informazioni vaghe, annunciando che senza un sindaco in carica fino alla nomina di quello nuovo, non si sa nemmeno se ci sarà l’apertura di una seconda sede per la scuola estiva.

Chi, come noi, lavora a tempo pieno, non può permettersi il “lusso” di restare senza una soluzione per i propri figli. Le strutture private che offrono centri estivi alternativi hanno costi elevatissimi, che spesso si aggirano intorno ai 500-550 euro al mese per bambino, una spesa che non tutte le famiglie possono permettersi. Molti genitori si vedono costretti a rivolgersi ai nonni anziani che, seppur disponibili, spesso non hanno le forze di occuparsene per intere giornate. La scuola estiva non è un servizio accessorio, non è un “favore” che si concede: è una necessità sociale, educativa e organizzativa. Serve ai bambini, che hanno bisogno di socialità, gioco, routine e stimoli anche nei mesi estivi; serve ai genitori, che devono lavorare; e serve alla comunità, che ha il dovere di prendersi cura dei suoi cittadini più giovani.

Chiediamo dunque con forza che l’amministrazione comunale, anche in questa fase di transizione, agisca con responsabilità. Apra nuove sedi, attivi convenzioni con strutture scolastiche e associazioni del territorio, reperisca fondi e risorse, ma soprattutto dia una risposta concreta, tempestiva e rispettosa alle centinaia di famiglie che non possono più aspettare. Questa non è solo una questione di organizzazione: è una questione di giustizia sociale e di rispetto per chi vive la città di Saronno.

Confidando che questa lettera possa smuovere le coscienze e sollecitare un intervento urgente, porgo

Cordiali saluti.

Due genitori e cittadini di Saronno.

