Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 31 maggio, spiccano l’addio ad Angelo De Micheli, storico panettiere saronnese, il blitz di Brumotti a Saronno Sud per documentare lo spaccio e gli aggiornamenti sul ballottaggio.

Saronno piange la scomparsa di Angelo De Micheli, storico panettiere e custode della tradizione, punto di riferimento per generazioni di cittadini.

Brumotti e Striscia la Notizia hanno fatto tappa a Saronno Sud, documentando dodici piazzole di spaccio e il sequestro di 200 grammi di cocaina.

Nel confronto verso il ballottaggio, Airoldi, Sarciv e Perdem si scambiano aperture e stoccate, cercando di rilanciare il tema del bene comune.

A Uboldo una pensionata ha perso il controllo dell’auto, sfondando la vetrina del supermercato fortunatamente senza feriti.

Pagani definisce “estemporanea” la proposta della seconda caserma dei carabinieri, sottolineando come non sia nemmeno prevista nel programma né su Striscia.

