Cronaca

LAZZATE – I soccorsi sono intervenuti in pochi minuti ed hanno portato la compagna in elisoccorso all’ospedale in codice rosso, ma per lui, Fabio Tornetti, purtroppo non c’era già più nulla da fare al loro arrivo. È morto in un incidente stradale avvenuto lungo l’A7 tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud.

Il dramma si è consumato sabato 31 maggio nel pomeriggio, quando lo scooter su cui viaggiava Tornetti, 46 anni, residente a Lazzate, è rimasto vittima in uno schianto. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dalle prime ricostruzioni che abbia perso il controllo del proprio mezzo andando a sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso e le pattuglie della polizia stradale. Per Tornetti non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. La compagna, gravemente ferita, è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove resta ricoverata in prognosi riservata.

QUI LA NOTIZIA SU RAINEWS.IT

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09