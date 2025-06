Politica

SARONNO – Un presidio in piazza per sostenere Rienzo Azzi e mettere al centro il tema della sicurezza. È l’iniziativa organizzata ieri dalla Lega Lombarda di Saronno, che ha invitato i cittadini a scegliere con chiarezza tra due visioni opposte per il futuro della città: da una parte, secondo il partito, la concretezza del centrodestra; dall’altra, l’apparenza del centrosinistra.

L’iniziativa è stata l’occasione per ribadire l’impegno della Lega a rafforzare l’organico della polizia ferroviaria grazie al supporto dei parlamentari, tra cui Stefano Candiani, e a creare nuove forme di collaborazione tra forze dell’ordine e polizia locale. L’obiettivo dichiarato: garantire un controllo continuo sul territorio e affrontare il tema sicurezza in modo strutturale, non solo quando finisce sui giornali.

Dal gazebo leghista è arrivato anche un appello chiaro agli elettori: chi non intende votare per i referendum promossi dal centrosinistra può chiedere di non ritirare le schede referendarie e prendere solo quella azzurra del ballottaggio. Un invito a partecipare al voto per “cambiare davvero la città” e scegliere, sottolineano gli organizzatori, tra “una città sicura e una città insicura”.

