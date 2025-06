Comasco

ROVELLO PORRO – Pensava forse di farla franca, ma ha rimediato solo una brutta figura: un cittadino è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre abbandonava rifiuti fuori dai contenitori, e il Comune ha deciso di rendere pubblica la scena, diffondendo l’immagine – con il volto oscurato – sui propri canali social ufficiali.

Un gesto incivile, che ha attirato subito l’attenzione e suscitato molti commenti. «Evita multe e… figuracce, perché gli altri ti osservano» scrive il Comune, lanciando un messaggio chiaro: l’ambiente è un bene comune e va rispettato da tutti.

L’abbandono dei rifiuti, oltre a essere vietato dalla legge e punito con sanzioni severe, comporta un aggravio di costi per la collettività: i rifiuti lasciati per strada devono essere raccolti con servizi straordinari, sottraendo tempo e risorse ad altri interventi sul territorio.

L’amministrazione invita tutti i cittadini a utilizzare correttamente il servizio di raccolta porta a porta o a conferire i propri scarti al Centro Raccolta comunale. Una questione non solo di regole, ma di rispetto per il decoro urbano e per chi la città la vive ogni giorno.

31052025