Cronaca

SARONNO – È stato necessario l’intervento rapido dei vigili del fuoco di Saronno per domare l’incendio che questa mattina, intorno alle 9, domenica 1 giugno ha coinvolto una Lancia Y in via Campo dei Fiori.

Le fiamme hanno completamente distrutto la parte anteriore del veicolo, danneggiando anche parte dell’abitacolo. Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno per gestire gli adempimenti del caso.

Per fortuna il conducente è uscito illeso dal mezzo e non ha riportato ferite, anche se lo spavento è stato notevole.

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, l’incendio è stato spento in pochi minuti, evitando danni ulteriori alle case vicine e limitando le conseguenze al solo veicolo e a parte della recinzione in plastica dell’abitazione vicino al luogo dell’incendio.

