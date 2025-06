Eventi

SARONNO – Prosegue il ciclo “Testimoni di Speranza“, percorso di incontri promosso da Casa di Marta nell’ambito del Giubileo della speranza, volto a riscoprire e coltivare la speranza come forza trasformativa nella vita personale e sociale.

Martedì 3 giugno alle 21, a Casa di Marta (via Petrarca, 1) sarà protagonista don Julián Carrón, sacerdote e teologo di rilevanza internazionale, con il suo libro “C’è speranza? Il fascino della scoperta”. L’incontro offrirà uno sguardo intenso e coinvolgente sul rapporto tra speranza e carità, invitando i presenti a riflettere sul valore del coinvolgimento personale nell’aiuto concreto. Attraverso gesti, esperienze vissute e segni di quotidiana umanità, don Carrón proporrà una visione della speranza non come ideale astratto, ma come forza radicata nella realtà, capace di generare movimento, cura e presenza attiva.

L’appuntamento si inserisce all’interno di un percorso che unisce testimonianze dirette, parole, immagini e fede, offrendo occasioni preziose di confronto e crescita collettiva. Un invito a tutti (credenti e non) a lasciarsi interrogare da segni di bene che spesso passano sotto silenzio, ma che possono diventare fondamenta per ricostruire relazioni e comunità più umane.

A chiudere il ciclo di incontri, dal 30 giugno al 3 luglio, sarà l’installazione fotografica “We, Home“, realizzata per i cinquant’anni del Cisf (Centro internazionale studi famiglia). La mostra, in collaborazione con Famiglia Cristiana e il gruppo editoriale San Paolo, esplorerà il valore della famiglia come luogo primario di speranza, nodo fondamentale della rete sociale.

(foto d’archivio)

