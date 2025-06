Softball

CARONNO PERTUSELLA – La prima giornata del girone di ritorno della Serie A1 di softball regala conferme e qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le squadre lombarde. Inox Team Saronno e Mkf Bollate non sbagliano e si impongono in entrambe le sfide rispettivamente contro Collecchio e Rovigo, confermandosi al vertice della classifica. Pareggio invece per la Rheavendors Caronno, che divide la posta in casa contro l’Ares Safety Macerata. Questo l’esito degli incontri di sabato.

A Collecchio, il Saronno conquista due successi preziosi. In gara uno decisive le battute lunghe di Saviola e De Luca, mentre nella seconda sfida – più equilibrata – è Rotondo a rompere l’equilibrio con un fuoricampo, prima del colpo finale ai supplementari firmato da Bartoli. Saronno sale così a quota 16 successi in campionato e resta in piena corsa per la vetta.

Cammino senza intoppi anche per Bollate, che archivia in fretta gara uno contro Rovigo con un perentorio 13-0 in quattro riprese, dominando sia in attacco che in pedana. Più combattuta gara due, vinta 4-0 grazie a un attacco cinico nei momenti chiave e alla solida prestazione delle lanciatrici.

Pareggio, invece, per Caronno Pertusella che dopo la vittoria per 6-2 in gara uno, si ferma sul più bello nel secondo incontro. In apertura Lozada e Sheldon avevano trascinato le biancorosse con valide pesanti, ma Macerata ha trovato il riscatto già dalle prime battute di gara due, sfruttando al massimo ogni occasione e chiudendo 4-1, complice anche la prova efficace di Avery in pedana.

Le squadre torneranno in campo lunedì 2 giugno per il secondo turno del girone di ritorno, giornata che potrebbe risultare decisiva per le ambizioni playoff. Saronno, Bollate e Caronno sono tutte ancora pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro che varrà l’accesso alle finali scudetto.

Risultati

Mia Office Pianoro-Thunders Castellana 7-8, 7-0; Old Parma-Italposa Forlì 8-10, 2-12; Bertazzoni Collecchio-Inox Team Saronno 1-2, 1-4; Mkf Bollate-Itas Mutua Rovigo 13-0, 4-0; Rheavendors Caronno Pertusella-Ares Safety Macerata 6-2, 1-4.

Classifica

Mkf Bollate (17 vittorie-4 sconfitte) 810, Inox Team Saronno (16-4) 800, Italposa Forlì (14-6) 700, Mia Office Pianoro (15-7) 682, Rheavendors Caronno Pertusella (13-7) 650, Thunders Castellana (8-12) 400, Ares Safety Macerata (7-12) 368, Bertazzoni Collecchio (7-13) 350, Itas Mutua Rovigo (3-17) 150, Old Parma (1-19) 50.

Prossimo turno

Lunedì 2 giugno alle 12 Itas Mutua Rovigo-Bertazzoni Collecchio, alle 13 Thunders Castellana-Mkf Bollate, alle 14.30 Ares Safety Macerata-Mia Office Pianoro, alle 15 Italposa Forlì-Rheavendors Caronno Pertusella, alle 17 Inox Team Saronno-Old Parma.

(foto: Lorenzo Stoppani: Inox Team Saronno in azione a Collecchio sabato)

