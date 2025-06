iltra2

TRADATE – Sarà una giornata di festa e tradizione quella in programma oggi, domenica 1 giugno ad Abbiate Guazzone con la Sagra delle ciliegie.

A partire dalle 10, il centro del borgo si animerà con bancarelle, stand gastronomici, prodotti tipici – in particolare le ciliegie, vere protagoniste della giornata – e numerose attività per grandi e piccoli. La manifestazione, molto sentita a livello locale, è ormai un appuntamento fisso per tutta la comunità. Tra gli eventi più attesi di quest’anno anche la presenza degli Hornets, squadra di baseball che ha le sue radici proprio sul territorio. Per l’intera giornata sarà attivo uno stand dedicato dove i visitatori potranno avvicinarsi a questo sport: ci sarà la possibilità di provare a battere con la mazza, indossare un guantone e scoprire i segreti del baseball con gli atleti in giallonero, il tutto in un clima nel segno della festa e della condivisione.

(foto: una squadra degli Hornets in azione di gioco)

