TRADATE – Oggi domenica 1 giugno appuntamento con la “Fiera del Castoro”, una giornata interamente dedicata all’universo scout, in programma alla chiesa della Madonna delle Vigne ad Abbiate (frazione di Tradate), dalle 10.30 alle 17.30.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo Agesci, propone una serie di attività a tema scout pensate per bambini, famiglie e curiosi: tra queste, tecniche per accendere il fuoco, giochi tradizionali scout, danze di gruppo e la possibilità di gustare biscotti e bevande. Un’occasione per scoprire da vicino lo spirito e i valori dell’esperienza scoutistica, con tanti momenti di condivisione all’aria aperta.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. In caso di maltempo, parte del programma potrebbe subire modifiche.

(foto archivio)

01052025