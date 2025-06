Comasco

TURATE – Grande preoccupazione oggi, domenica primo giugno, per l’incidente avvenuto alle 18:25 in via Galileo Galilei tra un’auto e una moto. Il ragazzo di 16 anni alla guida della moto è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale Sant’Anna, mentre la ragazza di 14 anni che era con lui è stata accompagnata in ospedale in codice verde.

A bordo dell’auto viaggiava una bambina, fortunatamente rimasta illesa così come i conducenti della vettura. Immediata la mobilitazione dei soccorsi a partire dai vigili del fuoco di Saronno che hanno messo in sicurezza i mezzi e aiutato i soccorritori. Sul posto anchei carabinieri della compagnia di Cantù e tre mezzi di soccorso sanitario: un’ambulanza di Sos Mozzate, un mezzo di soccorso avanzato di Milano e una seconda ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Sono stati effettuati anche i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente e quindi alle responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09