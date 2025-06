Saronnese

UBOLDO – In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, il Comune di Uboldo invita la cittadinanza a partecipare a una cerimonia commemorativa organizzata per rendere omaggio ai valori fondanti della Repubblica Italiana. Il ritrovo è fissato per le ore 10.30 davanti al Municipio, punto di partenza per un momento istituzionale pensato per coinvolgere tutta la comunità in un’occasione di riflessione civica e collettiva.

La cerimonia prevede l’alzabandiera a cura del Gruppo Alpini di Uboldo, simbolo di identità e appartenenza nazionale, accompagnato dall’esecuzione musicale del Corpo Musicale “Orchestra a fiati” Santa Cecilia, che offrirà un repertorio solenne adatto alla ricorrenza. A fare da cornice all’evento saranno presenti le autorità civili e militari del territorio, a sottolineare l’importanza dell’impegno congiunto tra istituzioni e cittadini nel preservare e promuovere i principi democratici. L’Amministrazione comunale rinnova così l’invito a vivere insieme una giornata carica di significato per l’intera nazione.

