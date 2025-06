Città

SARONNO – “La Festa della Repubblica è la festa della ritrovata e rinnovata libertà”: con queste parole Ilaria Pagani, candidata sindaca sostenuta da Partito Democratico, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, ha voluto celebrare il 2 giugno, ricordando il significato profondo della giornata.

Pagani ha sottolineato come il 2 giugno 1946 rappresenti un momento storico: “Le nostre mamme per la prima volta votarono, insieme agli uomini, per l’Assemblea Costituente che diede vita alla nostra Costituzione.” Un testo, ha ricordato, che all’articolo 1 stabilisce che “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, e che rappresenta non solo una raccolta di diritti, ma anche di doveri per tutti i cittadini.

La candidata ha messo l’accento sulla necessità di tutelare sempre il lavoro: “Troppe sono le morti sul lavoro, spesso legate a logiche di appalto al massimo ribasso e a scarichi di responsabilità. E troppo deboli restano in generale le tutele per i lavoratori.”

Altro tema centrale del suo intervento è stato il diritto di cittadinanza per i ragazzi e le ragazze che, pur vivendo in Italia, devono attendere dieci anni di residenza legale per poter chiedere la cittadinanza: “Sono situazioni non più accettabili, che devono essere sanate.”

Pagani ha quindi invitato i cittadini a partecipare al voto domenica 8 e lunedì 9 giugno per i referendum e per il ballottaggio, ribadendo: “Bisogna andare alle urne con convinzione e forza, perché quei diritti riconosciuti dalla Costituzione devono avere e ricevere nuova linfa.”

Infine, ha lanciato un messaggio preciso alle forze politiche avversarie: “Le forze che sostengono Azzi hanno invitato ad andare al mare. Diamo loro il segnale che i diritti si difendono e si devono riconoscere.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09