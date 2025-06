L’evento è stato un momento di unità e riflessione sui valori fondamentali della Repubblica: libertà, democrazia e partecipazione civile. Nel suo intervento, Cattaneo ha voluto ribadire l’importanza di rafforzare il senso di coesione nazionale, riconoscendo un ruolo centrale agli enti locali.

“Celebrare il 2 giugno significa rinnovare ogni anno il nostro impegno verso i principi di libertà e democrazia che hanno guidato la nostra storia. Ma oggi più che mai è importante ricordare che la Repubblica è fatta non solo dallo Stato centrale, ma anche – e soprattutto – da quegli enti intermedi che la compongono: i Comuni, le Province, le Regioni. Sono queste istituzioni locali il motore vivo della nostra democrazia, espressione concreta della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica”, ha sottolineato Cattaneo.

Il sottosegretario ha poi aggiunto: “Il governo di una nazione non può avvenire “dall’alto”, ma deve essere costruito “dal basso”, secondo il principio di sussidiarietà, che riconosce il valore delle comunità locali e il loro ruolo insostituibile nel garantire servizi, coesione e sviluppo. L’unità nazionale, dunque, non è uniformità, ma armonia tra le diverse componenti del nostro sistema repubblicano. La Repubblica è il nostro bene più prezioso, ed è responsabilità di ognuno di noi – a ogni livello istituzionale – custodirla e valorizzarla”.

Alla cerimonia hanno preso parte le istituzioni locali, le scuole e tanti cittadini, dando vita a una giornata che ha riaffermato il valore della memoria storica e della partecipazione attiva per costruire una società più inclusiva e consapevole.

