Città

SARONNO – “In questi anni caratterizzati dalla sfiducia nella politica (nazionale e locale) riteniamo sia necessario ripartire dal dialogo, dal confronto, dall’ascolto e dalla partecipazione, per rilanciare l’interesse pubblico, oggi troppo subalterno a quello privato. Come Alleanza Verdi Sinistra gruppo di Saronno abbiamo quindi scelto di appoggiare

la candidata Sindaca Ilaria Pagani”.

Inizia così la nota di Avs in merito il ballottaggio di domenica 8 e lunedì 9 giugno a Saronno.

“Riteniamo la sua persona e la coalizione da Lei rappresentata, l’unica soluzione valida per rilanciare in città quel clima di collaborazione e fiducia utile per affrontare i tanti problemi di Saronno. Riteniamo che sicurezza, mobilità, ambiente e qualità dei servizi siano i principali temi da affrontare al fine di un equilibrato rilancio della nostra città.

Crediamo quindi che votare ILARIA PAGANI al ballottaggio possa rappresentare la vera svolta per il futuro di Saronno”.

Arriva dunque un vero e proprio appello al voto: “Invitiamo pertanto i cittadini saronnesi ad andare a votare l’8 e il 9 giugno per i cinque referendum per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro per Ilaria Pagani, per costruire insieme il futuro della nostra città”.

