SARONNO – Non è bastato il cuore alla Robur Basket Saronno Dr2 per completare la rimonta nella sfida di ritorno dei playoff contro Azzurri Niguardese. Dopo il successo dell’andata (+1 firmato Pagani sulla sirena), i ragazzi di coach Alessandro Leva si sono presentati al PalaRonchi determinati a giocarsi fino in fondo l’accesso al turno successivo, spinti dal pubblico delle grandi occasioni.

La gara, però, ha premiato la solidità offensiva degli ospiti, che sono riusciti ad allungare nel punteggio nei minuti finali, chiudendo la sfida sul 68-80. In casa Robur, in evidenza le prestazioni di Mariani, Maioli, Tolotti e Banfi – tutti in doppia cifra – e punti anche per Figini, Zerbi e Pagani.

Si chiude così la stagione ufficiale per la seconda squadra senior della Robur, interamente composta da giocatori cresciuti nel vivaio biancoblu. Un gruppo che ha saputo entusiasmare il pubblico con un gioco veloce e offensivo, chiudendo al secondo posto la stagione regolare e confermandosi una delle realtà più interessanti del panorama regionale.

(foto Andrea Elli: un momento della sfida)

02062025