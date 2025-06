Primo piano

SOLARO – Una domenica movimentata per una famiglia solarese che dopo pranzo ha vissuto una piccola disavventura domestica. Una bimba ha inavvertitamente chiuso i genitori fuori di casa sul terrazzo.

È successo tutto in pochi minuti intorno alle 14 in via Drizza: la piccola, giocando, ha fatto scattare la chiusura della porta finestra mentre mamma e papà si trovavano sul terrazzo. I genitori, sorpresi e preoccupati, hanno provato inutilmente a far aprire la porta alla figlia, che era spaventata ma illesa. I vicini, resisi conto della situazione, hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che con un intervento rapido ed efficace, hanno liberato la coppia e tranquillizzato la bambina.

La disavventura si è conclusa senza conseguenze fisiche, ma con tanto spavento per tutti. La famiglia ha voluto espresso i propri ringraziamenti ai vigili del fuoco per la professionalità e la prontezza dimostrate.

