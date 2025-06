Calcio

VIMERCATE – Partita combattuta e delusione ai supplementari per il Fbc Saronno nella finalissima regionale under 18, giocata questa mattina – fischio d’inizio alle 10 – al centro sportivo di Vimercate in Brianza. Il titolo lombardo va al Rozzano.

Tempi regolamentari conclusesi sullo 0-0, ai supplementari i due gol dei milanesi: nel primo tempo supplementare a segno Curci, nel secondo tempo supplementare la rete di Cesaro e poi a segno ancora Curci.

Rozzano-Fbc Saronno 3-0

ROZZANO: Dilernia, Biondino, Mella, Merja, Piazza, Maestrini, Itria, Vascan, El Dosouky, Rovelli, Di Tommaso. A disposizione Bonjean, Malgrati, Bussi, Marconi, Paciello, Memola, Essaadi, Curci, Ceraso. All. Codecasa.

FBC SARONNO: Visentin, Alla, Modenesi, Lopez, Stucchi F., Provasi, Degano, Tibaldo, Rinaldi, Sironi, Quaglio. A disposizione Marchi, Orhan, Primi, Minini, Fassi, Salerni, Emiliani. All. Tibaldo.

(foto: squadre in campo a Vimercate)

