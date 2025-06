La mostra è il risultato del progetto LAB/MAP – A.S. 2024/2025, un percorso laboratoriale coordinato dalla Cristina Freddi che, da oltre dieci anni, coinvolge l’azienda Mazzucchelli 1849, l’Amministrazione Comunale e l’Istituto scolastico castiglionese. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai giovani un’opportunità di avvicinarsi al patrimonio storico e culturale del territorio attraverso l’esperienza diretta dell’arte contemporanea.

L’opera “Transiti” si sviluppa in sette pannelli ispirati a un poema persiano del XII secolo che racconta il viaggio simbolico di un gruppo di uccelli verso una montagna leggendaria, alla ricerca di una risposta al disordine del mondo. Ogni pannello rappresenta una delle sette valli attraversate lungo il cammino, ognuna segnata da prove e scelte cruciali per i protagonisti.

Elemento centrale della narrazione visiva sono i labirinti, metafora delle sfide interiori ed esterne che costellano ogni fase del percorso. La loro complessità decresce progressivamente, a simboleggiare un processo di crescita e consapevolezza che conduce verso una maggiore chiarezza e maturità. “Transiti” diventa così una riflessione poetica e profonda sui percorsi di crescita personale e collettiva: un invito a esplorare ciò che ci forma, ci orienta e ci trasforma nel cammino verso la conoscenza di sé.

Per il secondo anno consecutivo, Fausto Bianchi ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore della mostra, affiancando studenti e insegnanti in un lavoro di progettazione condivisa che valorizza l’espressività individuale e il dialogo intergenerazionale. Fausto Bianchi (Cermenate, 1958) è artista, illustratore e “poeta per immagini”. Diplomato al Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese, ha sviluppato un linguaggio personale che attraversa pittura, acquerello, incisione e arte digitale. Attivo da decenni nel mondo dell’editoria, ha collaborato con le principali case editrici italiane e internazionali (soprattutto inglesi, statunitensi e australiane). Nel 2017 ha ricevuto il prestigioso Premio Toppi. Le sue opere, esposte in città come Varese, Milano, Lucca, Bologna e Berlino, evocano universi interiori sospesi tra segno e silenzio, parola e visione. Il suo percorso artistico, profondamente legato alla riflessione sul sacro e sulla forma, mira a superare l’ego per restituire immagini aperte, dove lo sguardo dello spettatore completa il significato. Vive e lavora in Lombardia.