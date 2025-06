Cronaca

CISLAGO – Stretta del Comune contro l’abbandono e il conferimento scorretto dei rifiuti: su disposizione del sindaco, l’amministrazione ha avviato una serie di controlli per individuare e sanzionare i trasgressori. “Nonostante gli sforzi per sensibilizzare la cittadinanza – spiegano dal municipio – continuano i comportamenti incivili da parte di chi ignora le regole in materia di raccolta differenziata, abbandonando rifiuti o conferendoli in maniera impropria”.

Grazie agli indizi raccolti nelle ultime settimane, è stato possibile risalire all’identità di alcuni trasgressori, che verranno sanzionati. Le verifiche non si fermeranno qui: le attività di controllo verranno intensificate per contrastare con maggiore incisività comportamenti illeciti e atti di inciviltà che danneggiano l’ambiente e tutta la comunità.

L’amministrazione rinnova l’appello alla collaborazione dei cittadini, invitando a rispettare le regole e a segnalare eventuali situazioni sospette.

