Città

SARONNO – Domenica 1 giugno alle 18.30 sono scaduti ufficialmente i termini per formalizzare eventuali apparentamenti in vista del ballottaggio dell’8 e 9 giugno. L’apparentamento è un accordo formale tra liste o coalizioni, registrato davanti alla commissione elettorale, che permette di sommare i voti delle forze alleate al secondo turno, incidendo così anche sulla distribuzione dei seggi in consiglio comunale. Un esempio noto è quello del 2020, quando Obiettivo Saronno scelse di apparentarsi con la coalizione di centrosinistra guidata da Augusto Airoldi, contribuendo in modo decisivo alla vittoria finale.

Questa volta, però, non si è arrivati a nessun accordo di questo tipo. Negli ultimi giorni sia la coalizione di Augusto Airoldi (Saronno Civica e Percorso Democratico) sia quella di Novella Ciceroni hanno reso noto la propria posizione con alcune note ufficiali. Del resto proprio Novella Ciceroni, candidata di Obiettivo Saronno, aveva escluso questa strada già ad aprile, con un video e diverse dichiarazioni pubbliche.

Nei giorni scorsi ci sono stati comunque numerosi contatti e incontri informali: dall’ormai celebre caffè tra Gianfranco Librandi e Augusto Airoldi in piazza Libertà, alle telefonate tra esponenti delle varie forze politiche. Tuttavia, non si è arrivati ad alcun accordo che si sia concretizzato in un apparentamento. Restano comunque aperte altre possibilità: i candidati esclusi dal secondo turno potranno infatti decidere se dare o meno indicazioni di voto pubbliche o riservate ai propri elettori.

Al primo turno Rienzo Azzi ha raccolto 6.640 voti, pari al 43,29%, mentre Ilaria Pagani si è attestata a 4.228 voti, ovvero il 27,56%. Novella Ciceroni ha ottenuto 2.275 voti, pari al 14,83%, e Augusto Airoldi 2.197 voti, pari al 14,32%. Sarà il ballottaggio a stabilire chi guiderà Saronno per i prossimi cinque anni.

