SARONNO – Dal 9 giugno al 4 luglio 2025, Casa di Marta propone il campus estivo #Estatedicarità, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Un’opportunità per vivere un’estate diversa, fatta di solidarietà, impegno e relazioni autentiche.

Il progetto, parte del percorso Edu.Ca. (educare alla carità), invita i giovani a mettersi in gioco in esperienze concrete di volontariato, affiancando i servizi della Fondazione – come l’Emporio della Solidarietà, la Mensa di Betania e l’Armadio Solidale. Accanto alle attività pratiche, sono previsti momenti di formazione, laboratori e testimonianze.

Il campus si svolge dal lunedì al venerdì (con orari diversi a seconda dei giorni) e consente di partecipare anche a una sola settimana. I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte online fino al 2 giugno 2025 sul sito.

L’esperienza può inoltre essere riconosciuta come credito Pcto, grazie alle convenzioni attivabili con le scuole.

Con #Estatedicarità, aiutare gli altri diventa anche un’occasione per scoprire qualcosa di sé. Perché chi partecipa, non torna mai a casa uguale a prima.

