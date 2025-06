Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 1 giugno, c’è stato il tragico incidente mortale sull’autostrada A7, la protesta delle famiglie saronnesi per l’assenza dei centri estivi e lo scontro tra auto e moto a Turate. Attenzione anche per l’incendio di un’auto a Saronno, il maxischermo per la finale di Champions al parco Lura.

Un uomo di 46 anni di Lazzate ha perso la vita in un terribile incidente sull’A7, mentre la sua compagna è ricoverata in gravi condizioni.

A Saronno monta la protesta dei genitori per l’assenza di centri estivi comunali, con una lettera-appello di mamma e papà per chiedere soluzioni immediate.

Due minorenni in moto sono finiti in ospedale dopo uno scontro con un’auto a Turate; fortunatamente illesa la bambina che era a bordo della vettura.

Grande partecipazione al parco Lura per la finale di Champions League trasmessa su maxi schermo, con spettacolari foto aeree realizzate dal drone di Stefano Bergamini.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Saronno per domare le fiamme che hanno distrutto una Lancia Y, evitando ulteriori danni.

Azzi attacca Tu@Saronno per la gestione della candidatura di Trebbi, definendo squallida la strumentalizzazione della Resistenza e lanciando accuse dirette.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09