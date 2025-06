Cronaca

ORIGGIO – Sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Como e al Niguarda di Milano i due motociclisti rimasti feriti nell’incidente avvenuto domenica pomeriggio alle 16,19 lungo l’autostrada A9, nel tratto Origgio/Uboldo, all’altezza dello svincolo per l’A8.

Ancora da chiarire le cause esatte dell’accaduto, anche se alcuni testimoni parlano di un possibile coinvolgimento di un’auto che avrebbe colpito la moto su cui viaggiavano i due. Le indagini sono in corso e la polizia stradale di Novate sta effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diversi mezzi inviati dalla centrale operativa Areu dall’elisoccorso all’ambulanza del Sos Uboldo alla Croce rossa di Saronno: l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, mentre la donna, 72 anni, è stata accompagnata al Sant’Anna di Como.

L’incidente ha reso necessario chiudere temporaneamente l’autostrada nel tratto interessato, causando forti rallentamenti e lunghe code in direzione Milano. La situazione viabilistica è progressivamente tornata alla normalità solo dopo alcune ore.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09