ROVELLO PORRO – Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i nuovi cartelli a tutela dei ciclisti lungo la strada provinciale che collega Saronno a Rovello. Un’iniziativa che punta a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere almeno un metro e mezzo di distanza quando si sorpassa chi pedala.

Alla cerimonia, tenutasi in modo semplice ma partecipato, erano presenti il sindaco Marco Volontè, l’assessore alla sicurezza Claudio Lattuada, la Polizia locale e numerosi ciclisti, tra cui Antonio Cortese, testimonial del progetto nazionale “Io rispetto il ciclista”.

La campagna, che ha già coinvolto oltre mille Comuni italiani, nasce per diffondere la cultura del sorpasso sicuro e oggi trova ulteriore forza grazie alla norma che dal dicembre 2024 impone per legge la distanza minima laterale. Non sempre però è possibile rispettarla, soprattutto in presenza di linee continue o spazi ridotti: da qui l’importanza della segnaletica per ricordare le regole di prudenza.

Il tratto interessato è diviso tra i territori di Saronno e Rovello, che hanno collaborato per promuovere un progetto più ampio: la futura realizzazione di una pista ciclabile lungo la stessa strada. Il primo passo è stato l’inserimento dell’opera nel piano triennale dei lavori pubblici.

La scelta di posizionare i cartelli nasce anche dal ricordo di un grave incidente avvenuto proprio in quel punto, in cui perse la vita una dipendente comunale di Rovello, investita da un’auto mentre si trovava in bicicletta.

La speranza è che questi interventi, in attesa delle infrastrutture, possano contribuire a rendere più sicure le strade per i tanti appassionati delle due ruote che frequentano la zona.

