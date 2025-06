Città

SARONNO – “Rienzo Azzi con una stravagante dichiarazione mi chiede di prendere le distanze dalla scelta di Tu@Saronno di candidare Ivonne Trebbi. Parla di “manipolazione di infimo livello “.

Inizia così la replica di Ilaria Pagani alla nota del candidati del centrodestra unito.

“Portare al centro la testimonianza di donne e uomini che hanno dato la vita (o l’hanno messa a rischio) non é mai una strumentalizzazione. E’ il ricordo delle nostre radici che un vecchio socialista, antifascista e anticomunista come Azzi (sono parole sue) dovrebbe ricordare. Specie prima di mettersi insieme a forze che presentano rigurgiti di intolleranza e che hanno difeso a spada tratta l’infame ritrovo razzista di Gallarate (città guidata da un sindaco leghista) di pochi giorni fa o che vedono come vice segretario nazionale uno che gioca con i richiami alla X Mas. Io questi imbarazzi non li ho. Azzi si. Specie se vuole essere coerente con la sua storia personale”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09